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Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный - фото 1Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный - фото 2Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный - фото 3

Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный

Артикул: CH-058-161
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0,25 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветкрасный, серебряный

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