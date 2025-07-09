Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул барный PORSCHE белый
Стул барный PORSCHE белый
5 оценок
7 790
Стул барный PORSCHE белый - фото 1Стул барный PORSCHE белый - фото 2Стул барный PORSCHE белый - фото 3Стул барный PORSCHE белый - фото 4

Стул барный PORSCHE белый

Артикул: CH-080-786
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Барный стул «Порше» - модель с лаконичным элегантным дизайном. Подойдет для обстановки современного фешенебельного кафе, ресторана, бара или просторной кухни-столовой. Особенность «Porsche» - большая высота сиденья, регулируемая от 61 до 83 сантиметров, необходимая для расположенных на солидном расстоянии от пола барных стоек. Мягкое сиденье стула выполнено из белой PU-кожи с минималистичной прострочкой крупными прямоугольниками вдоль самого сиденья и спинки, цельный каркас с широким устойчивым основанием – из блестящего хромированного металла. Благодаря выраженному плавному скату от основания к спинке на стуле можно удобно устроиться даже без подлокотников. Доставляется разобранным в компактной картонной упаковке, инструкция по сборке и сертификаты прилагаются. Производитель – компания «Стул Груп».

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья300 мм
  • Высота посадочного места 300 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
