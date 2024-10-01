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Нож барный «Латина», сталь нержавеющий, полипропилен, серебристый, коричневый - фото 1

Нож барный «Латина», сталь нержавеющий, полипропилен, серебристый, коричневый

Артикул: CH-058-300
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина15 мм
  • Вес0,27 кг
  • Материалнержавеющая сталь, полипропилен
  • Цветкоричневый, серебряный

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