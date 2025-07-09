Характеристики товара
Описание
Барный стул «Порше» красного цвета - модель с лаконичным элегантным дизайном. Подойдет для обстановки ресторана, бара или просторной кухни-столовой. Особенность «Porsche» - большая высота сиденья, регулируемая от 61 до 83 сантиметров, необходимая для расположенных на солидном расстоянии от пола барных стоек. Мягкое сиденье стула выполнено из красной PU-кожи с минималистичной прострочкой крупными прямоугольниками вдоль самого сиденья и спинки, цельный каркас с широким устойчивым основанием – из блестящего хромированного металла. Благодаря выраженному плавному скату от основания к спинке на стуле можно удобно устроиться даже без подлокотников. Доставляется разобранным в компактной картонной упаковке, инструкция по сборке и сертификаты прилагаются. Производитель – компания «Стул Груп».
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья300 мм
- Высота посадочного места 300 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки470 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет