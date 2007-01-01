Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа
Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа
15 оценок
7 990
Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа - фото 1Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа - фото 2Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа - фото 3Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа - фото 4

Стул обеденный Chilly Soft коричневый экокожа

Артикул: CH-080-709
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из экокожи - прочного износостойкого материала, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Вес упаковки22.80 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Габариты упаковки для логистики850
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

