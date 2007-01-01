Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из экокожи - прочного износостойкого материала, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес5.9 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки540 мм
- Вес упаковки22.80 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Габариты упаковки для логистики850
- Изделия стопируютсяНет