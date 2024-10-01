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Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный - фото 1

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

Артикул: CH-061-778
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штук.

Салатник «Удобное хранение» простой и современный вид посуды, который можно использовать в разных целях. Это стеклянная миска объемом 300 мл. Высота его стенок достигает 55 мм, а диаметр чаши равен 12 см.

Форма стандартная — она напоминает пиалу из стекла с небольшой кромкой по краю. Эта кромка также прозрачная, как и вся посуда. Производитель выбирает качественный ударопрочный материал, а также не использует декоры, чтобы придать серии максимальную универсальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,232 кг
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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