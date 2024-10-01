Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штук.
Салатник «Удобное хранение» простой и современный вид посуды, который можно использовать в разных целях. Это стеклянная миска объемом 300 мл. Высота его стенок достигает 55 мм, а диаметр чаши равен 12 см.
Форма стандартная — она напоминает пиалу из стекла с небольшой кромкой по краю. Эта кромка также прозрачная, как и вся посуда. Производитель выбирает качественный ударопрочный материал, а также не использует декоры, чтобы придать серии максимальную универсальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,232 кг
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт