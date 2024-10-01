Характеристики товара
Описание
В упаковке 36 штук.
Этот салатник выполнен из ударопрочного стекла – традиционного материала для производства посуды для ресторанов, кафе и других заведений общепита. Стекло отличается гигиеничностью, долговечностью и не впитывает запахи.
Салатник имеет классическую круглую форму диаметром 12 см и высотой 4,5 см. Его объем составляет 300 мл, что позволяет использовать его для подачи порционных салатов, закусок, десертов и других блюд меню.
Белоснежный нейтральный цвет стекла сочетается с любыми оттенками тарелок, стаканов, бокалов и другой посуды на столе. Лаконичный дизайн салатника делает его универсальным для видов сервировки – повседневной и праздничной. Ударопрочное стекло выдерживает интенсивную эксплуатацию в ресторанах и барах. Салатник можно мыть в посудомоечной машине. Не теряет белизны со временем.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота45 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,2 кг
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт