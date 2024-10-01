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Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый - фото 1Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый - фото 2

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

Артикул: CH-061-585
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Этот салатник выполнен из ударопрочного стекла – традиционного материала для производства посуды для ресторанов, кафе и других заведений общепита. Стекло отличается гигиеничностью, долговечностью и не впитывает запахи.


Салатник имеет классическую круглую форму диаметром 12 см и высотой 4,5 см. Его объем составляет 300 мл, что позволяет использовать его для подачи порционных салатов, закусок, десертов и других блюд меню.


Белоснежный нейтральный цвет стекла сочетается с любыми оттенками тарелок, стаканов, бокалов и другой посуды на столе. Лаконичный дизайн салатника делает его универсальным для видов сервировки – повседневной и праздничной. Ударопрочное стекло выдерживает интенсивную эксплуатацию в ресторанах и барах. Салатник можно мыть в посудомоечной машине. Не теряет белизны со временем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,2 кг
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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