Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота81 мм
- Диаметр70 мм
- Объем0,19 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Кристалл», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Фрости», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Спираль», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный
Олд фэшн стакан, 300мл, хрусталь, прозрачный
Олд фэшн «Бэйзик Бар Селекшн», 356мл, хрустальное стекло, прозрачный