Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр260 мм
- Вес0.910 кг
- Материалкерамика
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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