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Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический - фото 1Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический - фото 2

Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический

Артикул: CH-061-806
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 10 шт.

Стоимость упаковки 3 700.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина175 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой, металлический

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