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Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая - фото 1

Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая

Артикул: CH-058-958
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Высота120 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1.492 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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