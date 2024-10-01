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Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен - фото 1

Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен

Артикул: CH-058-768
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.040 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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