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Блюдце «Ресторан», диаметр 150мм - фото 1

Блюдце «Ресторан», диаметр 150мм

Артикул: CH-062-540
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота18 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.220 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Ресторан», диаметр 150мм
Блюдце «Ресторан», диаметр 150мм
от 280
В корзине

С этим товаром покупают