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Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт - фото 1

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт

Артикул: CH-062-219
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0.15 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

Отзывы

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