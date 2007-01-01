Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр128 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка для блюда для стейка, бамбук
Олд фэшн «Лог», 220мл, стекло, прозрачный
Менажница тройная «Кунстверк» фарфор, белая
Доска для подачи прямоугольная без ручки дуб
Чашка бульонная «Айвори» фарфор, слоновая кость
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор
Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк» фарфор
Сковорода для запекания «Крафт Грин» фарфор
Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор
Форма для запекания керамика, белая
Подставка для блюда для стейка, бамбук
Олд фэшн «Лог», 220мл, стекло, прозрачный