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Сковорода порционная «Лондри» фарфор, белая - фото 1

Сковорода порционная «Лондри» фарфор, белая

Артикул: CH-062-632
14 оценок
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Фотография товара Сковорода порционная «Лондри» фарфор от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Сковорода порционная «Лондри» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр128 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Сковорода порционная «Лондри» фарфор, белая
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