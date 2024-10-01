Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Шамбор» – стакан старого стиля в простой форме. Дизайн оригинальный, так как производитель добавил ромбовидный орнамент по всей площади. За счет тонких граней прозрачное стекло отлично играет на солнце, а напитки в бокале изысканно переливаются.
Посуда из качественного материала имеет объем 200 мл. Высота стенок 90 мм, диаметр 75 мм. Форма прямая, немного расширенная кверху. При этом дизайн классический, так что товар отлично сочетается с различными бокалами и фужерами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр75 мм
- Объем0,2 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт