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Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»

Артикул: CH-061-208
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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