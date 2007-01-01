Товар в корзине. Перейти
Бульонная пара 325 мл - фото 1

Бульонная пара 325 мл

Артикул: CH-071-340
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бульонная пара 300мл "Glory"
Фотография товара Бульонная пара 300мл "Glory" от компании ChiedoCover.
Следующий Бульонная пара 350 мл, фарфор, Aristocrat, Noble NEW
Фотография товара Бульонная пара 350 мл, фарфор, Aristocrat, Noble NEW от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.325 л
  • Материалфарфор

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Товар в корзине

Бульонная пара 325 мл
Бульонная пара 325 мл
590
В корзине

С этим товаром покупают