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Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая - фото 1

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-661
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Вес0.610 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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