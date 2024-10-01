Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина25 мм
- Вес0.140 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Русский Стандарт Платинум»
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 260мм
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный
Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм
Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый
Миска «Пинки», керамика, 0.5л
Кастрюля-котел, дно-сэндвич, сталь нержавеющая 25,7л
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая
Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм
Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба сталь, дерево
Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево
Нож для хлеба «Атус» сталь,пластик
Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический
Линейка барная «Русский Стандарт Платинум»
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 260мм
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная