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Сковорода, индукция, алюминий - фото 1

Сковорода, индукция, алюминий

Артикул: CH-071-644
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр240 мм
  • Материалалюминий

Отзывы

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