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Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево - фото 1

Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево

Артикул: CH-058-406
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина32 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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