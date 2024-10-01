Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.280 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Лофт-14
Стул Gets
Ковролин Antrim
Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа
Кресло офисное Rene
Стул Радан, бежевый
Стол Фуджи, 120х80
Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево
Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево
Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево
Нож кухонный «Фубуки» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево
Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик
Нож «Тако Сашими» сталь нержавеющая