Настоящее фото товара Обувница Low, произведённого компанией ChiedoCover
Обувница Low
14 оценок
3 690
Обувница Low - фото 1Обувница Low - фото 2

Обувница Low

Артикул: CH-079-925
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота580 мм
  • Вес9.9 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обувница предназначена для аккуратного и эргономичного хранения обуви. Она пригодится в квартире, доме, офисе, а также на балконе, веранде, лоджии. Двухуровневая обувница с дополнительной полкой позволяет размещать на ней не только обувь, но и другие предметы. В гостиной и комнате обувная полка послужит тумбой для вазы или подставкой для техники. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полка изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется обувница в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 580мм, ширина 700мм, глубина 300мм. Размер упаковки: 750мм длина, 310мм ширина, 150мм высота. Вес с упаковкой 10,7кг, без упаковки 9,9кг

Варианты исполнения:

Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
ЛДСП 16мм (черный,белый,дуб вотан)
Дополнительные цвета ЛДСП (ясень анкор светлый,антрацит,винтерберг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота580 мм
  • Вес9.9 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки10.70 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

