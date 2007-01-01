Характеристики товара
Описание
Обувница предназначена для аккуратного и эргономичного хранения обуви. Она пригодится в квартире, доме, офисе, а также на балконе, веранде, лоджии. Двухуровневая обувница с дополнительной полкой позволяет размещать на ней не только обувь, но и другие предметы. В гостиной и комнате обувная полка послужит тумбой для вазы или подставкой для техники. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полка изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется обувница в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 580мм, ширина 700мм, глубина 300мм. Размер упаковки: 750мм длина, 310мм ширина, 150мм высота. Вес с упаковкой 10,7кг, без упаковки 9,9кг
Варианты исполнения:
Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
ЛДСП 16мм (черный,белый,дуб вотан)
Дополнительные цвета ЛДСП (ясень анкор светлый,антрацит,винтерберг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Глубина300 мм
- Высота580 мм
- Вес9.9 кг
- Материалметалл, ЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки10.70 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет