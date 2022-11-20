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Обувница Reina

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для обуви с тремя отделениями под обувь. Требует крепления к стене.

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Основные характеристики

  • Высота1250 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина340 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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