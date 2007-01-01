Характеристики товара
Описание
Декор короны выполнен из серых лепестков, которые придают готовому изделию изящные очертания.
- Вешалка выполнена из металлической трубы (диаметр 38мм);
- Вешалка имеет 4 пластиковых крючка;
- Металлические детали окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Устойчивое металлическое основание диаметром 350 мм, позволяет "не заваливаться" под весом одежды;
- Расстояние от пола до крючков 1500 мм;
- Максимальная статическая нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет