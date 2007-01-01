Характеристики товара
Описание
Все товары серии Альберо выполнены из массива дерева с натуральным узором, которые создают уютную атмосферу даже в самой маленькой прихожей дома, офиса или заведения. Прямые линии и четкие формы изделий прекрасно будут сочетаться в интерьерах самых разных стилей.
Все необходимое всегда будет под рукой. На вешалке вы сможете разместить верхнюю одежду, головные уборы, сумки.
Комбинируется с другими товарами серии Альберо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Стойка выполнена из массива древесины, брус толщиной 46х46 мм.; крючки - из металла.
Устойчивое металлическое основание, 400х400 мм., толщиной 6 мм.
Расстояние от основания до средних крючков: 860 мм.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.
УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ
Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
Гарантия - 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет