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Настоящее фото товара Офисный шкаф с матовым стеклом Вицент, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный шкаф с матовым стеклом Вицент, итальянский орех
43 оценки
21 690
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Офисный шкаф с матовым стеклом Вицент, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф с матовым стеклом Вицент, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф с матовым стеклом Вицент, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф с матовым стеклом Вицент, итальянский орех

Артикул: CH-034-001
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Предлагаем вам практичный комбинированный шкаф для бумаг. Он отлично подойдет для документов, книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен на отечественной мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Его дизайн и классическое оформление позволит удачно дополнить практически любой интерьер.
Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если вы ищете качественный шкаф , позволяющий оптимизировать деловое пространство и сохранить порядок в рабочем помещении, то этот выбор для вас.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки61.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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