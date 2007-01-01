Характеристики товара
Описание
Предлагаем вам практичный комбинированный шкаф для бумаг. Он отлично подойдет для документов, книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен на отечественной мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Его дизайн и классическое оформление позволит удачно дополнить практически любой интерьер.
Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если вы ищете качественный шкаф , позволяющий оптимизировать деловое пространство и сохранить порядок в рабочем помещении, то этот выбор для вас.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки61.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет