Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-198
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота82 мм
  • Диаметр72 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89021
22 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-3

50
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktails, произведённого компанией ChiedoCover
от18 421
Оптовая цена

Люстра Ideal Lux Cocktails

32
Фотография товара Диван Флори-Б textile беленый дуб green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б textile беленый дуб green, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Диван Флори-Б textile беленый дуб green

57
Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый

52
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подвесное кресло SEVILLA , произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Подвесное кресло SEVILLA

49

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 5004 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло

7
В наличии 4032 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Ультим», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Ультим», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Ультим», 350мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 449 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 420 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, зеленый

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный

6
В наличии

Товар в корзине

Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный
от 80
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89021
22 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-3

50
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktails, произведённого компанией ChiedoCover
от18 421
Оптовая цена

Люстра Ideal Lux Cocktails

32
Фотография товара Диван Флори-Б textile беленый дуб green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б textile беленый дуб green, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Диван Флори-Б textile беленый дуб green

57