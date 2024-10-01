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Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-633
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота107 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,39 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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