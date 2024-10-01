Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота89 мм
- Диаметр82 мм
- Объем0,27 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Торшер Grace
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ PURPLE AGATE
Стол обеденный Орео, прозрачный
Диван Slot
Кресло Эдмонтон, васильковое
Стол Колизей, морилка
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Олд фэшн «Абсолюти», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Кристалл», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Барокко», 490мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Рома 1960», 300мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло
Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный