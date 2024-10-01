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Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-195
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Old fashioned «Балтик» – стакан изысканного классического дизайна от российского производителя. У него увесистое утолщенное дно, что придает изделию солидный вид. Стенки немного расширяются к верху, что удобно при использовании льда. Посуда средней вместительности, имеет объем 310 мл. Барный стакан пропорциональный: при высоте 92 мм имеет диаметр 84 мм. Его удобно держать в руке. Посуда изготовлена из прочного материала, она не мутнеет и не покрывается потертостями при интенсивной эксплуатации, мытье в посудомоечной машине. Поверхность без декора, имеет благородный блеск.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,31 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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