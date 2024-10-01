Характеристики товара
Описание
Old fashioned «Балтик» – стакан изысканного классического дизайна от российского производителя. У него увесистое утолщенное дно, что придает изделию солидный вид. Стенки немного расширяются к верху, что удобно при использовании льда. Посуда средней вместительности, имеет объем 310 мл. Барный стакан пропорциональный: при высоте 92 мм имеет диаметр 84 мм. Его удобно держать в руке. Посуда изготовлена из прочного материала, она не мутнеет и не покрывается потертостями при интенсивной эксплуатации, мытье в посудомоечной машине. Поверхность без декора, имеет благородный блеск.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота92 мм
- Диаметр84 мм
- Объем0,31 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт