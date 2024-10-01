Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло - фото 1Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло - фото 2

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло

Артикул: CH-064-858
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветфиолетовый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 70, произведённого компанией ChiedoCover
от39 1908
42 590 ₽Оптовая цена

Стеллаж 70

46
Фотография товара Стол обеденный «Аркашон» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Аркашон», произведённого компанией ChiedoCover
74 890
Оптовая цена

Стол обеденный «Аркашон»

38
Фотография товара Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас

90
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal

31
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло кожаное "делмар" бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кожаное "делмар" бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
102 990

Кресло кожаное "делмар" бордовое

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Лайн», алюминиевая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 1008
5 490 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Лайн», алюминиевая

6
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл

6
В наличии 2306 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Гранити», 270мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гранити», 270мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 10303 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный

10
В наличии 2949 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 81 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Мадура», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мадура», 350мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии 231 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик

8
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый

5
В наличии 996 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Ратио», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽

Олд фэшн «Ратио», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло
от 80
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 70, произведённого компанией ChiedoCover
от39 1908
42 590 ₽Оптовая цена

Стеллаж 70

46
Фотография товара Стол обеденный «Аркашон» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Аркашон», произведённого компанией ChiedoCover
74 890
Оптовая цена

Стол обеденный «Аркашон»

38
Фотография товара Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас

90
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal

31
В наличии 9 шт.