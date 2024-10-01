Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул-кресло Самба, белый
Барный стул Марк, желтый
Стул Eames DSW желтый
Обеденный комплект Терраса, на 6 персон
Стул Алессандро, желтый
Стул Emma, серый
Стул Норма+, оксфорд
Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Ода», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый
Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Индевор», 355мл, стекло, прозрачный