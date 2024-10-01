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Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-188
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд Пробар предлагает большой выбор посуды для повседневной и праздничной сервировки стола. Отличается высоким качеством и стильным дизайном, поэтому ее часто используют в ресторанах, кафе и барах. Стаканы олд фэшн «‎Фолкер»‎ выполнены из прозрачного прочного стекла. Материал устойчив к появлению сколов и царапин. Ребристые стенки не тускнеют со временем и красиво отражают световые блики. Олд фэшн «‎Фолкнер»‎ можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает уход за ними.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр74 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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