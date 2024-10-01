Характеристики товара
Описание
Бренд Пробар предлагает большой выбор посуды для повседневной и праздничной сервировки стола. Отличается высоким качеством и стильным дизайном, поэтому ее часто используют в ресторанах, кафе и барах. Стаканы олд фэшн «Фолкер» выполнены из прозрачного прочного стекла. Материал устойчив к появлению сколов и царапин. Ребристые стенки не тускнеют со временем и красиво отражают световые блики. Олд фэшн «Фолкнер» можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает уход за ними.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота96 мм
- Диаметр74 мм
- Объем0,4 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт