Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота88 мм
- Диаметр82 мм
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло офисное TopChairs City S, серое
Подвесной светильник Cerezo №4
Стол Жи-Ши
Диван Сега - б textile, белая эмаль, grafit
Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром
Компьютерное кресло Herd cream
Блюдо для суши, сосна, красное
Олд фэшн «Рош», 340мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Америка 20х», 370мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Диамант», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Даллас», 300мл, стекло, голубой
Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый
Олд фэшн, 250мл, поликарбонат, сиреневый
Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый