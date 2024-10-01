Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, фиолетовый - фото 1Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, фиолетовый - фото 2

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, фиолетовый

Артикул: CH-064-614
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый
Фотография товара Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, фиолетовый
Фотография товара Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр86 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Vees, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vees, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена

Диван Vees, серо-зеленый

74
Фотография товара Стол ЛИРА-3, 1600x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1600x900, произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол ЛИРА-3, 1600x900

184
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79033
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый

36
В наличии 43 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maya, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, серый

37
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр шампань

90
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 81 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 644 шт.
Фотография товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий

9
В наличии 838 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, оливковый

11
В наличии 489 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 320 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Левитас», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Левитас», 360мл, стекло, прозрачный

13
В наличии

Товар в корзине

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, фиолетовый
Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, фиолетовый
от 190
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Vees, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vees, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена

Диван Vees, серо-зеленый

74
Фотография товара Стол ЛИРА-3, 1600x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1600x900, произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол ЛИРА-3, 1600x900

184
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79033
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый

36
В наличии 43 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maya, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, серый

37