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Олд фэшн утолщенное дно, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 1

Олд фэшн утолщенное дно, 330мл, хрусталь, прозрачный

Артикул: CH-064-649
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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