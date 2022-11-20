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Опора банкетки Bamford - фото 1Опора банкетки Bamford - фото 2Опора банкетки Bamford - фото 3

Опора банкетки Bamford

Артикул: CH-050-737
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота58 мм
  • Вес30 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1120 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
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