Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина400 мм
- Высота58 мм
- Вес30 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1120 мм
- Высота упаковки70 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Объём упаковки0.03 м3
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