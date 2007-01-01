Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16
8 оценок
1 030
Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 1Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 2Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 3Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 4Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 5Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 6Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 7Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 8Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 9Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 10Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 11Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 12Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 - фото 13

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16

Артикул: CH-059-261
8 оценок
Основные характеристики
  • Вес2,2 кг
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для стула – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стула, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес2,2 кг
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

