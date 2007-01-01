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Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар - фото 1Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар - фото 2

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар

Артикул: CH-073-646
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для стула – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стула, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес2,2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветзолотой

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Товар в корзине

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар
от 1 290
В корзине

С этим товаром покупают