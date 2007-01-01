Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Латроб, черный
72 оценки
790
Товар в корзине. Перейти
Основание для стола Латроб, черный - фото 1Основание для стола Латроб, черный - фото 2

Основание для стола Латроб, черный

Артикул: CH-021-415
72 оценки
Основные характеристики
  • Ширина220 мм
  • Глубина185 мм
  • Высота730 мм
  • Вес1.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Основание для стола Латроб, белый
Фотография товара Основание для стола Латроб, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Основание для стола Латроб, хром лак
Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Выразительное утонченное основание для стола.
Добавит оригинальности в интерьер кафе, бара, ресторана или дома.
Опора устанавливается под наклоном.
Выполнено из металла, диаметром 8 и 5 мм и пластины, толщиной 3 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Предусмотрен подпятник с резиновой проставкой, диаметром 22 мм., подпятник эффективно защищает половое покрытие от царапин.
Можно использовать круглые, овальные, квадратные, прямоугольные столешницы.
Рекомендуем использовать для круглых столешниц от 3-х оснований, для квадратных, овальных и прямоугольных - от 4-х.
Рекомендуемые размеры отступов для усановки опор под столешницу 80х80 - 180 мм. от края. Под столешницу 120х80 - 275х180 мм. от края. Более подробную информацию смотрите в схеме сборки изделия.
Максимальная нагрузка на одну опору 12,5 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина185 мм
  • Высота730 мм
  • Вес1.3 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Основание для стола Пануко, деревянное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Пануко, деревянное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Основание для стола Пануко, деревянное

77
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Лестер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лестер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лестер, черный

88
Фотография товара Подстолье Бимбо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Бимбо, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Бимбо

89
Фотография товара Подстолье ЕР 4005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4005, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4005

82
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Подстолье Классик 60М, разборное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 60М, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89010
6 490 ₽

Подстолье Классик 60М, разборное

96
Фотография товара Стол журнальный Лофт-10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-10, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол журнальный Лофт-10

64
Фотография товара Стол журнальный Лофт-11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090

Стол журнальный Лофт-11

86
Фотография товара Подстолье Лофт-99 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-99, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лофт-99

72
Хит
Фотография товара Стол лофт Мук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Мук, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Стол лофт Мук

85
Хит
Фотография товара Подстолье Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Подстолье Лофт-2

99
В наличии

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40
Фотография товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Столешница ЛДСП, Дуб вотан

13
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Кантри

37
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Наоми, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Наоми

38
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Палермо

50
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Лоредо

49
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Горни, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Горни

37
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Сомеро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Сомеро

42
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Мадуро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Мадуро

44

Другие товары из раздела металлические подстолья

Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 2102ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое, 2102ЕМ

72
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2103ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2103ЕМ

68
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1059ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1059ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Подстолье 1059ЕМ

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт А1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Подстолье Лофт А1

83
Фотография товара Подстолье Крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Подстолье Крафт

85
Фотография товара Подстолье Лофт Фюрт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт Фюрт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Подстолье Лофт Фюрт

83
Фотография товара Подстолье Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Подстолье Гэтсби

11
Фотография товара Подстолье Дуги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дуги, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Подстолье Дуги

11
Фотография товара Подстолье обеденное Дробл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Дробл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Подстолье обеденное Дробл

9
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 99018
33 990 ₽

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Основание для стола Латроб, черный
Основание для стола Латроб, черный
от 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40
Фотография товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Столешница ЛДСП, Дуб вотан

13
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Кантри

37

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности