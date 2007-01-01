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Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18
36 оценок
1 53020
1 890 ₽
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Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 1Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 2Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 3Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 4Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 5Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 6Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 7Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 8Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 9Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 10Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 11Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 12Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 - фото 13
Распродажа

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18

Артикул: CH-031-156
36 оценок
Основные характеристики
  • Вес2,2 кг
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для стула – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стула, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес2,2 кг
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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