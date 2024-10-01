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Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил - фото 1

Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил

Артикул: CH-063-404
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина195 мм
  • Материалакрил
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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