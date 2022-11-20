Двусторонний пододеяльник CHARLINE. Беспорядочные линии для создания строгой атмосферы в мягких и актуальных тонах.
Характеристики двустороннего пододеяльника CHARLINE :
- 100% хлопок, 57 нитей/cм² : чем больше количество нитей на см², тем выше качество материала.
- Прямой низ с застежкой на кнопки.
- Рисунок в полоску черного цвета на белом фоне на лицевой стороне, рисунок в полоску белого цвета на розовом фоне на оборотной стороне.
- Машинная стирка при 60°.
Размеры двустороннего пододеяльника CHARLINE :
- 140 x 200 см : 1-сп.
- 200 х 200 см : 1-2-сп.
- 240 х 220 см : 2-сп.
- 260 х 240 см : 2-сп.