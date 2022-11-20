Фотография Пододеяльник, Riad от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пододеяльник, Riad

4.6
Оптовая цена
от 3 190 ₽
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Пододеяльник, Riad
Пододеяльник, Riad
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Пододеяльник, Riad

4.6
3190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Двусторонний пододеяльник CHARLINE. Беспорядочные линии для создания строгой атмосферы в мягких и актуальных тонах.

Характеристики двустороннего пододеяльника CHARLINE :

  • 100% хлопок, 57 нитей/cм² : чем больше количество нитей на см², тем выше качество материала.
  • Прямой низ с застежкой на кнопки.
  • Рисунок в полоску черного цвета на белом фоне на лицевой стороне, рисунок в полоску белого цвета на розовом фоне на оборотной стороне.
  • Машинная стирка при 60°.

Размеры двустороннего пододеяльника CHARLINE :

  • 140 x 200 см : 1-сп.
  • 200 х 200 см : 1-2-сп.
  • 240 х 220 см : 2-сп.
  • 260 х 240 см : 2-сп.
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Основные характеристики

  • Цветбелый, розовый
  • Материалхлопок

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