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Тарелочка для масла «Кантри Стайл» - фото 1

Тарелочка для масла «Кантри Стайл»

Артикул: CH-063-665
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0.055 кг
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке50 шт

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