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Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белый - фото 1

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белый

Артикул: CH-063-601
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр90 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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