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Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый - фото 1Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый - фото 2

Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый

Артикул: CH-063-825
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Вес0,364 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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