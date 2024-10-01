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Пепельница, стекло, прозрачный - фото 1

Пепельница, стекло, прозрачный

Артикул: CH-063-727
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

2 штуки.

Сделана из ударопрочного стекла, которое не боится механических повреждений и сколов. Стенки пепельницы остаются прозрачными даже при длительной эксплуатации. Имеет утолщенное донышко и четыре выемки для сигарет. Изделие можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте идет две пепельницы диаметром 116 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота33 мм
  • Диаметр116 мм
  • Вес0,567 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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