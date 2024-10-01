Характеристики товара
Описание
2 штуки.
Сделана из ударопрочного стекла, которое не боится механических повреждений и сколов. Стенки пепельницы остаются прозрачными даже при длительной эксплуатации. Имеет утолщенное донышко и четыре выемки для сигарет. Изделие можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте идет две пепельницы диаметром 116 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота33 мм
- Диаметр116 мм
- Вес0,567 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт