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Щипцы для торта «Проотель» - фото 1

Щипцы для торта «Проотель»

Артикул: CH-058-088
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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